Actualidade

A Venezuela acusou as embaixadas da Colômbia, Chile e México, de estarem envolvidas na tentativa de atentado de 04 de agosto último contra o Presidente da Venezuela, uma acusação que os governos daqueles países latino-americanos negam.

Segundo o ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, as declarações de um dos envolvidos no atentado, frustrado, Henrybert Rivas, também conhecido como 'Morfeó', detido sábado pelas autoridades venezuelanas, apontam para uma alegada "cumplicidade" daquelas embaixadas.

"As suas declarações envolvem os Governos da Colômbia, do México e do Chile, pelo que as embaixadas daqueles países devem esclarecer uma eventual participação em apoio aos terroristas que perpetraram o frustrado magnicídio", disse Jorge Rodríguez, numa conferência de imprensa em Caracas.