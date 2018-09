Actualidade

José Filomeno dos Santos, detido hoje preventivamente por alegado envolvimento na gestão danosa do fundo soberano do país, está agora na prisão, depois de ter sido apontado como sucessor do pai, José Eduardo dos Santos, na presidência angolana.

Em menos de dois anos, "Zenú", como é conhecido em Angola, fez um percurso que o leva agora à queda, acusado de vários crimes na gestão do Fundo Soberano de Angola, entre eles o de associação criminosa, recebimento indevido de vantagem, corrupção e participação económica em negócio.

O futuro de José Filomeno dos Santos afigura-se agora cinzento, quando rumores que circularam nos meses que antecederam ao congresso ordinário do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) de 2016 o colocavam como candidato do partido à mais alta cadeira do poder em Angola, sucedendo ao pai.