O técnico francês Didier Deschamps, selecionador campeão do mundo pela França em 2018, foi hoje galardoado com o prémio 'The Best', atribuído pela FIFA ao melhor treinador do ano.

O francês, de 49 anos, sucede ao compatriota Zinedine Zidane no palmarés do prémio, sendo que o antigo técnico do Real Madrid era outro dos nomeados, a par do croata Zlatko Dalic, que foi finalista vencido do Mundial2018.

Deschamps conseguiu vencer o Mundial pela França, um feito que logrou depois de o ter feito como jogador, algo que só aconteceu com o brasileiro Mário Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer.