Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que se registam "grandes avanços" nas negociações do seu Governo com a Coreia do Norte, referindo que um segundo encontro entre os responsáveis dos dois países deverá ocorrer em breve.

"Grandes avanços estão a ser efetuados e existe um tremendo entusiasmo de Kim Jong-un [líder da Coreia do Norte] em chegar a um acordo", disse Donald Trump, depois de reunir-se em Nova Iorque com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

O Presidente norte-americano reiterou que planeia um segundo encontro com o líder da Coreia do Norte "num futuro não muito distante", ainda que o local onde vai decorrer esteja por determinar, mas que "provavelmente não será o mesmo".