Actualidade

O internacional croata Luka Modric conquistou hoje eleito pela primeira vez o prémio 'The Best', atribuído ao melhor futebolista do ano da FIFA, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo.

Modric, que já vencera o prémio de melhor jogador europeu, atribuído pela UEFA, conquistou o prémio referente à época 2017/2018, tendo superado os finalistas Cristiano Ronaldo, vencedor por cinco vezes do troféu, e o egípcio Mohamed Salah.

A eleição do 'The Best', anunciada hoje numa cerimónia realizada em Londres, foi feita pelos selecionadores nacionais, os 'capitães' das seleções, jornalistas e público.