Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo duas crianças, no México, quando uma enxurrada com cerca de metro e meio de altura de água atingiu as ruas da cidade Periban, segundo um novo balanço divulgado segunda-feira pelas autoridades.

O anterior balanço apontava para cinco mortos em Periban, localizado na parte ocidental do estado mexicano de Michoacán.

As autoridades adiantaram ainda neste momento estão desaparecidas cinco pessoas, dois adultos e três crianças.