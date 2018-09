Actualidade

A Associação dos Administradores Hospitalares quer que os doentes e os profissionais de saúde participem na gestão dos hospitais, defendendo que a avaliação dos conselhos de administração passe a depender também da satisfação dos utentes.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) afirma que é necessário "criar mecanismos de melhoria da experiência dos doentes nos hospitais", levando-os para a gestão hospitalar, primeiro de modo consultivo, ouvindo as suas opiniões e a sua avaliação.

"Os serviços de saúde estão organizados de forma diferente dos restantes serviços que a população usa. Os hospitais e os centros de saúde mantêm uma organização que é, muitas vezes, avessa à experiência do doente. Temos de perceber com os doentes que mudanças estruturais têm de existir no sistema", argumenta Alexandre Lourenço.