Moçambique/Autárquicas

A campanha eleitoral para as eleições autárquicas de outubro em Moçambique arranca hoje nos 53 municípios, no que será o quinto escrutínio do género desde 1998.

"A campanha arrancou as 00:00 horas de hoje e vai até ao dia 07 de outubro. Da nossa parte, mantemos os nossos apelos aos partidos, que são os principais atores nesta fase do processo, para que optem pelo civismo", disse à Lusa o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Paulo Cuinica.

O escrutínio terá a particularidade de ser o primeiro de um novo modelo que resulta das alterações da Constituição. Os líderes das autarquias vão passar a ser escolhidos a partir da lista mais votada para a assembleia municipal, deixando de ser sufragados diretamente em boletim de voto próprio, como se verificava desde as primeiras eleições autárquicas, em 1998.