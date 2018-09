Actualidade

Um representante chinês para as negociações com os Estados Unidos sobre o comércio considerou hoje que o diálogo é "impossível", enquanto Washington "tiver uma faca encostada ao pescoço" de Pequim na forma de taxas alfandegárias.

As declarações do vice-ministro do Comércio Wang Shouwen surgem após o Governo chinês publicar um comunicado a acusar o Presidente norte-americano, Donald Trump, de intimidar os outros países e perturbar a economia mundial.

A publicação daquela nota revela o deteriorar das negociações entre Washington e Pequim, para pôr fim a uma guerra comercial suscitada pelas ambições chinesas para o setor tecnológico.