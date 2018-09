Actualidade

A Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, recebe, entre quarta e sexta-feira, um evento dedicado à astrodinâmica, que reunirá especialistas nacionais e internacionais e que deve afirmar-se como uma plataforma de partilha de conhecimento do setor espacial.

"Temos um painel de palestrantes que será constituído por professores universitários, investigadores e especialistas de vários pontos do mundo. Por exemplo, vamos ter pessoas da Agência Espacial do Canadá, da Universidade de Columbia (EUA), do Instituto de Matemática Aplicada de Keldysh, na Rússia, bem como do Instituto Superior Técnico de Lisboa, entre outros", disse à agência Lusa Kateryna Shvydyuk, que integra a organização.

Com o nome "Spaceflight Dynamics and Control", esta será a 11.ª edição da iniciativa que, este ano, tem organização conjunta da unidade de investigação C-MAST da UBI e da SpaceWay - um grupo de alunos de Engenharia Aeronáutica desta universidade do distrito de Castelo Branco.