Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) pretende saber se o Governo está disponível para conceder o registo do navio "Aquarius" em Portugal para que mantenha as missões de resgate e salvamento de migrantes e refugiados no Mediterrâneo.

A pergunta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, assinada pelo deputado e líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, é destinada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e foi enviada formalmente ao executivo, na segunda-feira, através da Assembleia da República.

No documento de duas páginas a que a Lusa teve acesso, o BE recorda que o navio "Aquarius", está ao serviço das organizações não-governamentais SOS Meditanée e Médicos Sem Fronteiras e que desde a primeira viagem, em fevereiro de 2016, resgatou 29.523 pessoas, possibilitando também evitar atrocidades, como as que são cometidas, nomeadamente, na Líbia contra civis.