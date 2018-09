Actualidade

O atentado suicida de sábado em Ahvaz, no sudoeste do Irão, foi cometido por um comando ligado a separatistas jihadistas, segundo um comunicado do Ministério do Interior iraniano divulgado hoje na Internet.

"Cinco membros de um comando terrorista ligado a grupos separatistas takfiris apoiados por países árabes reacionários foram identificados", escreveu o ministério.

O termo "takfiri" é usado pelas autoridades iranianas para se referir aos jihadistas sunitas.