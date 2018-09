Actualidade

O documentário português "Hip to da Hop", focado na cultura hip-hop em Portugal, tem estreia comercial nas salas de cinema portuguesas a 25 de outubro, fazendo antes disso uma digressão pelo país com atuações musicais incluídas.

"Hip to da Hop", de António Freitas e Fábio Silva, "vai estar em 'tour' em seis cinemas do país com um espetáculo deste estilo musical, seguido da visualização do filme, de 10 a 22 de outubro", de acordo com a distribuidora NOS Audiovisuais, num comunicado enviado à agência Lusa.

Depois disso, a 25 de outubro, o filme terá estreia comercial num número de salas ainda por definir.