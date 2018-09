João Lourenço/1 Ano

O advogado angolano David Mendes afirma que a detenção de pessoas próximas do ex-Presidente José Eduardo dos Santos não representa uma mudança, alertando antes para os riscos do populismo à passagem do primeiro ano de mandato de João Lourenço.

"Começa a preocupar que estejamos a cair num populismo", disse o advogado, fundador da organização não-governamental "Mãos Livres", ao comentar à Lusa a prisão preventiva do filho de José Eduardo dos Santos - José Filomeno dos Santos, na segunda-feira - e de antigos membros do anterior executivo.

"Acho que podemos estar a correr o risco de populismo, e, para mim, todo o tipo de populismo é grave, porque o populismo leva às ditaduras. Eu não apoio medidas populistas", sublinhou David Mendes, advogado que nos últimos anos assumiu a defesa de vários ativistas, levados a tribunal pelas autoridades angolanas, sob a liderança, desde 1979, de José Eduardo dos Santos.