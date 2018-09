Incêndios

Cento e noventa e uma casas de habitação permanente destruídas pelos incêndios de outubro de 2017 estão completamente reconstruídas e em execução estão ainda 522, anunciou hoje o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

Em comunicado divulgado hoje, o ministério de Pedro Marques diz igualmente que "há ainda 102 habitações com apoios diretamente aprovados às famílias sem execução" e "que a "Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro recebeu, até ao momento, 1.294 pedidos de apoio, tendo sido aprovados 815, ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP)".

"Os 815 pedidos de apoio aprovados referem-se a 359 reconstruções totais, 429 reconstruções parciais e 27 apetrechamentos de habitações. Os apoios até agora aprovados estão orçados em 60 milhões de euros, oriundos do Orçamento do Estado, sendo que já foram transferidos para as famílias e para as empresas de construção 14,5 milhões de euros".