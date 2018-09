Actualidade

A terceira edição do programa "365 Algarve" arranca no dia 04 de outubro com uma programação que inclui mais de 400 iniciativas culturais para dinamizar o turismo na época baixa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Governo adianta que, ao longo de oito meses, até maio de 2019, serão apresentados mais de uma centena de concertos, 52 espetáculos de teatro, 93 eventos e visitas ao património cultural, numa iniciativa que este ano decorre sob o tema das viagens.

Os eventos, em áreas como a música, o teatro, o novo circo e as artes de rua, literatura, cinema, exposições ou dança, entre outros, "são diferenciadores e complementares à oferta já existente", permitindo experiências "enriquecedoras" a quem reside ou se encontra de férias na região.