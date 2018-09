CORREÇÃO

(CORREÇÃO NO PENÚLTIMO PARÁGRAFO) Lisboa, 25 set (Lusa) - Os presidentes dos principais bancos consideraram hoje, numa conferência em Lisboa, que não há uma bolha imobiliária, avaliando com normalidade o atual ajustamento de preços, depois de anos de pouco investimento imobiliário.

Para o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, depois de anos em que bancos retraíram crédito à promoção imobiliária (o BCP esteve mesmo impedido de dar esse crédito por Bruxelas enquanto beneficiou de dinheiro do Estado), o que está a haver é um ajustamento.

"O que se passa é que mercado está mais quente", afirmou, vincando que Lisboa e Porto não estão já apenas no mercado doméstico, mas no radar do mercado internacional de investimento imobiliário.