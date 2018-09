Actualidade

Sete concelhos do Médio Tejo vão receber, em dois fins de semana de outubro (nos dias 12 a 14 e de 18 a 21), mais de 50 espetáculos gratuitos, no terceiro momento da programação cultural em rede "Caminhos".

Lula Pena, Marta Pereira da Costa, Cristina Branco, Norberto Lobo, Miguel Castro Caldas, a Companhia Instável e a Mandrágora, assim como os grupos Maduixa, de Espanha, e Yann Lheureux, de França, são alguns dos nomes anunciados.

Os "Caminhos da Pedra" concluem a programação anual do projeto, que tem outros dois momentos - em abril, dedicado aos "Caminhos do Ferro" e, em julho, sob a temática dos "Caminhos da Água" -, envolvendo desta feita os concelhos do Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém).