OE2019

Os municípios anunciaram hoje querer que o Governo reduza o IVA (imposto sobre o valor acrescentado) das refeições escolares e da iluminação pública para a taxa mínima (06%), contra as atuais taxas de 13% e 23%, respetivamente.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) quer que o Governo acabe, já no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), com o agravamento do IVA sobre as refeições escolares e sobre a energia elétrica da iluminação pública, disse hoje o presidente da Associação, Manuel Machado.

O agravamento das taxas daquele imposto sobre as refeições escolares e sobre a iluminação pública "foi introduzido no período da crise", como medida "temporária", mas que "tem perdurado há demasiado tempo" e onera "os cofres municipais", salientou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP, durante a qual foram debatidas questões relacionadas designadamente com o OE2019 e com a descentralização de competências.