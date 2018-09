Actualidade

Pelo menos 90% dos medicamentos vendidos na rua em São Tomé e Príncipe e alguns dos comercializados hospitais e centros de saúde são contrafeitos, denunciou hoje uma responsável do ministério da Saúde são-tomense.

De acordo com Vânia Castro, farmacêutica do Ministério do Saúde, "mesmo dentro do sistema legal de saúde existem medicamentos contrafeitos", neste caso "importados".

A responsável falava a jornalistas à margem de um ateliê organizado pelo Ministério da Saúde para assinalar o Dia Internacional do Farmacêutico, que se comemora hoje.