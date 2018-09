Actualidade

O primeiro volume da Obra Poética de António Ramos Rosa (1924-2013), que reúne os poemas publicados de 1958 a 1987, é editado na quinta-feira, anunciou hoje a Assírio & Alvim.

A edição é organizada e foi revista pelo poeta Luís Manuel Gaspar, com a colaboração da viúva do poeta, a poetisa Agripina Costa Marques, e da filha, Maria Filipe Ramos Rosa, e será apresentada a 17 de outubro na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, no âmbito do I Congresso dedicado ao autor.

No posfácio da obra, a investigadora Silvina Rodrigues Lopes, professora de Teoria da Literatura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, afirma que, nos poemas do autor de "A Intacta Ferida", "é muito nítida a importância das imagens de árvores e da palavra 'árvore'".