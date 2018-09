Actualidade

O Sporting de Braga vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da decisão do pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que hoje ratificou a punição de um jogo à porta fechada.

Em comunicado no seu site oficial, a SAD minhota lamenta que o órgão da Federação tenha feito "tábua rasa dos argumentos aduzidos" pelo Sporting de Braga na sua defesa, "passando por isso ao lado da lei e dos princípios que norteiam o direito sancionatório em qualquer Estado de direito democrático".

"Por manter o entendimento de que o castigo imposto é desproporcional aos atos relatados, apresentará recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, requerendo efeitos suspensivos", pode ler-se na nota.