Actualidade

Cinco militares em patrulha automóvel, entres os quais um oficial, morreram durante uma emboscada feita por um grupo armado na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, na quinta-feira, disse hoje à Lusa uma fonte das autoridades locais.

De acordo com os detalhes do confronto, noticiado pela Lusa na sexta-feira, os agressores colocaram um tronco no caminho da patrulha, numa estrada em terra batida na zona de Pundanhar, distrito de Palma, e atacaram os militares com disparos de metralhadora.

Os atacantes vestiam fardas que pareciam ser dos grupos de operações especiais das forças de defesa e segurança moçambicanas, acrescentou a mesma fonte.