Actualidade

Fátima Lopes apresentou, hoje, em Paris, a coleção para a próxima Primavera/Verão, intitulada "Splash", um mergulho num oceano de formas ondulantes, cores cristalinas, decotes insondáveis, brilhos e transparências, e que constituiu o seu 40.° desfile na capital francesa.

A designer de moda portuguesa escolheu o "Salon des Miroirs", uma sala repleta de janelas e de luz, para desvendar os 40 coordenados para a próxima estação quente - tantos quantos os desfiles que fez em Paris - e que são inspirados no mundo aquático e no seu signo astrológico, peixes.

"A ideia surgiu do meu signo astrológico, peixes, mas com a dualidade do mundo aquático e peixes reais. Eu decidi ir à essência do meu signo - que sou eu, na verdade - e criar uma coleção muito intimista", contou a criadora à agência Lusa, sublinhando que "a mulher peixes é muito criativa, sensual, muito feminina e muito sensível".