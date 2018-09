Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje ao Departamento do Tesouro norte-americano que não "ataque" os seus familiares com sanções económicas, quando ele é o objetivo.

"Vocês querem atacar-me, ataquem-me a mim, mas não se metam com a (minha) família. Como não podem com (Nicolás) Maduro, vão se meter com Cília (Flores, a sua mulher), mas tão pouco poderão com a Cília", disse.

O primeiro mandatário venezuelano reagia ao anúncio de hoje, de novas sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) contra quatro pessoas do seu Governo, entre elas Cília Adela Flores de Maduro.