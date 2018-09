Actualidade

A Companhia de Teatro de Braga (CTB) vai trabalhar até 2021 sob o tema "Fronteiras, as físicas, mas também as da cabeça" com uma programação que sofreu alterações devido aos "atrasos no financiamento".

Na apresentação da linha orientadora da programação da companhia bracarense, o diretor da CTB referiu as parcerias internacionais e nacionais, novas criações e a formação de públicos como "preocupações" do trabalho a desenvolver até 2021.

Da programação, Rui Madeira destacou a estreia em outubro, no dia 12, da última criação da CTB, "A Antiga Mulher", que parte do texto do autor alemão Roland Schimmelpfenning, e conta com encenação do franco-italiano Toni Cafiero.