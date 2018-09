Actualidade

Um conjunto de ossadas, ao que tudo indica humanas, foi encontrado, hoje, numa empreitada de reabilitação no centro histórico de Viana do Castelo, sendo que a Polícia Judiciária está a investigar o caso, disse à Lusa, a PSP local.

Em declarações à agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva explicou que o alerta foi dado cerca das 16:00 pelo responsável pelas obras de reabilitação que decorrem num imóvel na rua do Loureiro, na ribeira da capital do Alto Minho.

De acordo com aquele responsável, a descoberta ocorreu quando decorriam "trabalhos de escavação".