Actualidade

O BE escolheu a nova Lei de Bases da Saúde como tema para a intervenção que vai abrir na quarta-feira o debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, o primeiro depois das férias.

"O Bloco de Esquerda levará ao debate quinzenal a defesa dos serviços públicos e, em particular, a urgência de uma nova Lei de Bases que salve o SNS [Serviço Nacional de Saúde]. A única proposta de Lei de Bases conhecida até ao momento foi assinada por duas pessoas que dedicaram a sua vida à defesa e construção do SNS, António Arnaut e João Semedo. Ao apresentar esta proposta ao país, João Semedo e António Arnaut deixaram um apelo aos seus partidos - BE e PS - para que a discutissem e apresentassem na Assembleia da República", disse à Lusa fonte dos bloquistas.

A mesma fonte recordou que o Governo escolheu a antiga ministra da Saúde Maria de Belém Roseira para redigir uma "proposta alternativa", cuja versão final, apesar de ter sido prometida para este mês, ainda não é conhecida.