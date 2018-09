Actualidade

O Benfica decidiu hoje suspender a venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto, com início programado para quarta-feira, depois de negado pela Federação Portuguesa de Futebol o recurso ao jogo à porta fechada.

"Em face da decisão hoje tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, através do Conselho de Disciplina, de considerar improcedente o recurso do castigo aplicado de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa todos os sócios e adeptos que decidiu suspender a venda de bilhetes programada para se iniciar quarta-feira, referente ao próximo jogo no Estádio da Luz, o Benfica-FC Porto".

Os 'encarnados', que vão receber os 'dragões' em 07 de outubro, em jogo da sétima jornada da I Liga, acrescentam que "qualquer eventual alteração, resultante das medidas procedimentais interpostas pela Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, será de imediato comunicada".