Táxis

O presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) admitiu hoje convocar os "colegas de Porto e Faro" para se juntarem aos que estão concentrados nos Restauradores, em Lisboa, dependendo do resultado do debate quinzenal no parlamento, na quarta-feira.

"Dependendo do que acontecer amanhã [quarta-feira] na Assembleia da República, depois quando regressarmos aqui [Restauradores], iremos chamar ou não os nossos colegas para se juntarem a nós", disse Carlos Ramos à agência Lusa.

De acordo com o representante da FPT, a necessidade, ou não, de juntar os taxistas das três cidades irá ser avaliada logo após o final do debate quinzenal, com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, e será comunicada a todos os taxistas concentrados nos Restauradores.