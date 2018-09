Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), garantiu hoje ter "total confiança" no vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, depois de a Assembleia Municipal ter recusado três propostas para acompanhar o trabalho do autarca.

"Tenho total confiança em Manuel Salgado. Se não tivesse, ele não estava na equipa", disse Fernando Medina durante uma conferência que decorreu ao final da tarde num hotel da baixa da cidade, e após ter sido questionado sobre o assunto.

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) rejeitou hoje três propostas que visavam acompanhar o trabalho do vereador responsável pelos pelouros do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais.