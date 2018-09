Actualidade

As enfermeiras parteiras admitem abandonar os locais de trabalho caso as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho com a tutela falhem, disse hoje à agência Lusa, no Porto, o porta-voz do movimento "Enfermagem Unida", José Azevedo.

Em declarações à margem de uma vigília do movimento criado pelas enfermeiras parteiras de todo o país, que reuniu cerca de 50 profissionais de saúde na Avenida dos Aliados, o também presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE) informou "não se tratar de uma ameaça, mas de algo que fica em suspenso para o caso das negociações falharem".

Este é o movimento das enfermeiras parteiras que descontentes com a forma como as coisas estão a decorrer lutam, como nós, pela inclusão da sua especialidade na carreira que temos estado a negociar", informou o sindicalista.