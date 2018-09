Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou na terça-feira, em Nova Iorque, que há "consenso no país" e realçou os "passos firmes", resultantes do diálogo político, dados para "uma paz duradoira e sustentável".

"Moçambique tem dedicado esforços na remoção dos obstáculos à paz e na promoção da inclusão e do ambiente favorável ao desenvolvimento equitativo e sustentável. O empenho no diálogo construtivo nacional permitiu avanços significativos rumo à resolução de diferendos e a uma paz efetiva", acentuou Nyusi, no discurso proferido durante a 73.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Nyusi referiu ainda que "a busca da paz" com o diálogo político, tarefa a que se propôs desde o início do mandato como Presidente, em janeiro de 2015, propiciou "o ambiente necessário ao reforço da unidade nacional, à reconciliação nacional e a reforma da economia".