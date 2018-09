Migrantes

O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou na terça-feira que "não é solução" dar a bandeira portuguesa ao navio "Aquarius II" e que o importante é construir um sistema europeu estável de integração de migrantes e refugiados.

Augusto Santos Silva ressalvou, no entanto, que "esse processo implica uma decisão ao nível do Governo, que deve ser ponderada por todo o Governo".

O ministro falava aos jornalistas, em Nova Iorque, a propósito da pergunta dirigida pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a disponibilidade do Governo para dar bandeira portuguesa ao navio "Aquarius II" para que este continue a missão de resgate e salvamento no Mediterrâneo.