Actualidade

Timor-Leste pode assinar sexta-feira um acordo de compra de 30% da participação da ConocoPhillips no consórcio dos campos petrolíferos da Greater Sunrise, disse à Lusa fonte conhecedora do processo, viabilizando um gasoduto para o sul do país.

A fonte explicou que as negociações têm estado a decorrer nas últimas semanas e que a última ronda negocial está a ser conduzida na ilha indonésia de Bali, podendo um acordo ser assinado "já na sexta-feira", pelo ex-Presidente Xanana Gusmão, em nome de Timor-Leste, por um valor inferior a 500 milhões de dólares (425 milhões de euros).

Recorde-se que o consórcio do Greater Sunrise é liderado pela australiana Woodside, a operadora (com 34,5% do capital), e inclui ainda a ConocoPhillips (30%), a Shell (28,5%) e a Osaka Gas (10%).