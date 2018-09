Actualidade

Fotografias menos conhecidas do fotógrafo amador Carlos Relvas (1838-1894), que permitem revelar novas facetas de questões fundamentais da fotografia portuguesa de oitocentos, vão estar em exposição a partir de hoje, no Museu do Chiado, em Lisboa.

De acordo com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, a exposição - com cerca de 300 imagens distribuídas por dez núcleos - tem inauguração marcada para as 19:00, ficando aberta ao público a partir de quinta-feira, até 20 de janeiro de 2019.

Intitulada "Carlos Relvas (1838-1894). Vistas Inéditas de Portugal. A Fotografia nos Salões Europeus", a exposição tem curadoria de Victor Flores, Ana David Mendes, Denis Pellerin e Emília Tavares.