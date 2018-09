Actualidade

O projeto "Batalha Saudável", adotado no concelho da Batalha há dois anos em todas as escolas básicas e jardins-de-infância, permitiu reduzir o excesso de peso nas crianças, anunciou hoje a autarquia.

"Após a sistematização da recolha de dados relativos à composição corporal dos alunos, recorrendo à medição do peso, altura e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), através das Curvas de Crescimento da Organização Mundial da Saúde", verifica-se "uma redução de 7% dos casos de obesidade no pré-escolar, aumentando esse valor para 7,2% junto dos alunos do 1.º ciclo".

No ano letivo 2016/17, o Município da Batalha, no distrito de Leiria, em articulação com o Agrupamento de Escolas, avançou com o projeto "Batalha Saudável" em todas as escolas básicas e jardins-de-infância da rede pública, com o objetivo de combater a obesidade infantil.