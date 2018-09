Actualidade

O músico Rodrigo Leão, a celebrar 25 anos de carreira, acrescentou duas datas extras às apresentações, em novembro, nos coliseus do Porto e de Lisboa, do espetáculo "O Aniversário", anunciou hoje a sua produtora.

No Coliseu do Porto, a nova data é 07 de novembro, um dia antes da já anunciada, 08 de novembro, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dá um concerto às 18:00, no dia 10, para o qual já estava previsto um concerto às 21:30. A outra data de Lisboa é o dia 09 de novembro.

Segundo a promotora, estas datas extras devem-se à "grande procura do público, que praticamente já esgotou as datas anunciadas".