Actualidade

A rede cultural Artéria apresenta no sábado três espetáculos no Fundão, em Coimbra e na Figueira da Foz, que anteriormente foram mostrados em outras cidades da região Centro, foi hoje anunciado.

Segundo os promotores, o Fundão recebe "saal", um espetáculo de dança e teatro, com direção de Filipa Francisco e criado "a partir de histórias das salinas da Figueira da Foz", Coimbra vai assistir a "Vagar", uma proposta de dança/movimento contemporâneo que Marina Nabais produziu em Ourém, e Figueira da Foz vai acolher "Labirinto", com encenação de Graeme Pulleyn, que teve como um dos pontos de partida a Judiaria da Guarda.

Todos os espetáculos têm entrada livre e são produzidos pela Rede Artéria, um projeto de intervenção sociocultural, com coordenação artística do Teatrão e académica do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que articula uma componente de programação cultural, criação, artística, acompanhamento científico e participação comunitária.