A obra gráfica de João Abel Manta volta a estar visível a partir desta semana, em Lisboa, numa exposição que pretende "contrariar a raridade inexplicável" de mostras dedicadas ao artista, anunciou a Galeria Valbom.

A exposição, que é inaugurada no sábado, serve para celebrar os 90 anos de João Abel Manta e, ao mesmo tempo, os 40 anos da publicação do livro "Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar", considerado uma obra de referência do autor e das artes gráficas portuguesas do século XX.

Teresa Neto, curadora executiva da exposição, explicou à agência Lusa que "Manta - 90/40" pretende cumprir "a missão" de mostrar a obra gráfica de João Abel Manta, tão poucas vezes exposta, em particular após a retrospetiva que lhe foi dedicada nos anos 1990 pelo Museu Bordalo Pinheiro, de Lisboa.