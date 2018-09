Táxis

Ao oitavo dia de protesto, os taxistas têm esperança no parlamento para um equilíbrio entre o setor e as plataformas eletrónicas de transporte e deslocam-se hoje à Assembleia da República com partida dos Restauradores, em Lisboa, às 13:30.

Cerca das 11:45, duas dezenas de táxis juntaram-se ao protesto nos Restauradores sob forte aplausos e buzinadelas dos colegas.

"A esperança é a última coisa a morrer. Claro que temos esperança que os partidos com assento parlamentar são capazes de nos dizer alguma coisa para resolver este problema", disse à Lusa Carlos Ramos, da Federação Portuguesa de Táxis.