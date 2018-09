Actualidade

A ANA-Aeroportos de Portugal recebeu "manifestações de interesse" de companhias aéreas para "serem as primeiras" a operar no futuro aeroporto do Montijo, revelou hoje o presidente executivo da gestora de aeroportos.

"No Montijo, enquanto aeroporto complementar [de Lisboa], haverá companhias aéreas a operar. Temos conversas e manifestações de interesse para serem os primeiros", informou Thierry Ligonnière, na Assembleia da República.

Em audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Pública, o presidente executivo respondia assim às posições, como a da TAP, em recusar usar a futura infraestrutura.