Incêndios

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou hoje a detenção de um bombeiro de 30 anos por suspeita da autoria de vários incêndios florestais, ocorridos no verão, no concelho do Sabugal.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que o detido exerce as funções de motorista e de bombeiro na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sabugal, no distrito da Guarda.

Segundo a PJ, sobre o homem "recaem fortes suspeitas da autoria de, pelo menos, seis crimes de incêndio, ocorridos entre 22 e 29 de agosto último, nas localidades de Teixedas, Cardeal, Cró, Alagoas/Amiais, Pousafoles do Bispo e Malcata, todas do concelho do Sabugal".