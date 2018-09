Actualidade

Batida (Pedro Coquenão) inaugura, a 26 de outubro, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, uma nova temporada do CCBeat, ciclo dedicado à nova música portuguesa.

A nova temporada, de acordo com informação enviada à Lusa pelo CCB, inclui ainda, até março de 2019, espetáculos de Duquesa, Mai Kino, Surma e Anthony Left.

Ao CCBeat, no dia 26 de outubro, Batida leva a performance 'The Almost Perfect DJ', que apresentou pela primeira vez em 2016 no festival Iminente, em Oeiras.