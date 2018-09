Actualidade

As obras de alargamento da autoestrada A4, no sublanço Águas Santas/Ermesinde, vão estar prontas dentro de dois anos e o novo túnel entra em funcionamento no início de 2019, indicou hoje a empresa concessionária Brisa.

Em causa uma empreitada dividida em três fases, cuja primeira - a construção de um terceiro túnel em Águas Santas com quatro faixas de rodagem - está em curso e custa cerca de 13,5 milhões de euros.

A segunda fase, que consiste no alargamento e beneficiação do sublanço entre o nó de Águas Santas e o nó de Ermesinde, somando-se a reabilitação dos atuais túneis, cada um com duas faixas de rodagem, vai iniciar "nas próximas semanas, para estar pronta no final de 2020", custando 13,4 milhões de euros, como referiu o diretor da Brisa, Vítor Santiago.