Actualidade

A ativista norte-americana LeeAnne Walters, vencedora de um 'Nobel' Verde depois de expor a toxicidade da água da sua cidade, é uma das convidadas do fórum GTM em Gaia onde quer mostrar que todos podem fazer a diferença.

"Cada um de nós tem que observar o que faz e como interage com o mundo como um todo. Eu vi em primeira mão como uma ou duas pessoas podem destruir todo o ecossistema da água de uma cidade", referiu a ativista convidada a participar no fórum internacional GTM - Gaia Todo um Mundo, que decorre entre quinta-feira e domingo em Vila Nova de Gaia.

Em declarações à Lusa, LeeAnne Walters, mentora do movimento que levou Obama, em 2016, a declarar o estado de emergência numa pequena cidade do Michigan e que mobilizou toda uma comunidade, afirmou que a atribuição este ano do Goldman Environmental Prize, considerado o "prémio Nobel Verde" ou do Ambiente, traz responsabilidades acrescidas na promoção do desenvolvimento sustentável.