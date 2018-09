Actualidade

A presidente do Conselho de Administração (CA) da Fundação de Serralves negou hoje que tenha existido censura na escolha das obras para a exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe, asseverando que o CA nunca mandou retirar obras daquela mostra.

"Em Serralves não há, nem nunca houve censura, nem nunca sob a nossa responsabilidade haverá censura. Mas também não haverá complacência com a falta de verdade, nem fuga às responsabilidades", declarou a presidente do CA, Ana Pinho, no início de um "encontro na Fundação de Serralves, para abordar assuntos relacionados com a Instituição", para o qual a comunicação social foi convidada.

"Robert Mapplethorpe: Pictures" é o nome da exposição que foi inaugurada no passado dia 20 de setembro, no Porto, e reúne "159 obras", segundo a Fundação, de um dos fotógrafos que "mais marcou a história da fotografia e a arte contemporânea no século XX".