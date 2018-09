Actualidade

A dupla de designers de moda Marques'Almeida estreou-se, hoje, no calendário oficial da semana da moda de Paris, com uma coleção que se inspira em Portugal e que transforma o fado em algo mais 'streetwear' e 'grunge'.

No Palais de Tokyo, um museu de arte contemporânea conhecido pelas exposições ousadas, o desfile foi uma desconstrução das imagens 'cliché' de Portugal para um universo mais experimental e livre, ao som de Dead Combo, Sam The Kid, no seu tributo a Carlos Paredes, Gisela João e Marisa.

Marta Marques definiu a coleção como uma mistura entre as raízes portuguesas, "desconstruídas e vistas com uma perspetiva nova", a vivência de Londres, onde moram, e a inspiração no estilo das suas manequins a que chamam as "M'A Girls".