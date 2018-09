Actualidade

O presidente executivo da ANA-Aeroportos de Portugal informou hoje estarem a "chegar ao fim" as negociações com o Estado sobre a "parte económica" do novo aeroporto do Montijo, cujo início de funcionamento foi apontado para 2022.

Na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, Thierry Ligonnière referiu que, depois de encerradas essas negociações, "a ideia é passar o mais rápido possível para a realização" da transformação da atual base militar em infraestrutura complementar do aeroporto de Lisboa.

Aos deputados, o responsável notou o objetivo da concessionária da gestão de aeroportos de ter reequilíbrio financeiro com este projeto, já que "não precisa de ganhar mais dinheiro, mas não deseja perder dinheiro".