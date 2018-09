Óbito/Helena Almeida

A artista plástica Helena Almeida, que morreu hoje aos 84 anos, é "um nome fundamental da arte do século XX", com um trabalho desafiador e pioneiro, afirmou hoje à agência Lusa o curador Delfim Sardo.

"É sempre um trabalho desafiador e que problematiza não só as questões do feminino, como as questões da identidade, da imagem fotográfica, da relação da pintura com a fotografia. Tem todas as características para ser um trabalho pioneiro no contexto da arte europeia", disse o ensaísta.

Delfim Sardo, que foi curador de uma exposição dedicada à artista em 2013, em Lisboa, sublinhou a importância que Helena Almeida deu à representação do corpo, sempre do corpo dela, "com uma poética pessoa fortíssima" e acompanhando a tendência artística desde a década de 1960.